 

В Нью-Йорке власти решили платить по 100 долларов прививающимся от COVID

29.07.2021, 5:33, Новости дня
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Власти Нью-Йорка с пятницы решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии.

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре – и получите 100 долларов. Все просто», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.



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