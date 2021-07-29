В Нью-Йорке власти решили платить по 100 долларов прививающимся от COVID

Власти Нью-Йорка с пятницы решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте мэрии.

«Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре – и получите 100 долларов. Все просто», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.