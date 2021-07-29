Ростуризм порекомендовал туристам в Анталье не покидать отели из-за пожаров

Ростуризм следит за ситуацией с пожарами в турецкой Анталье и рекомендует туристам не покидать территории отелей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм на связи с генконсульством РФ в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в администрации провинции Анталья сообщили о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата, который находится в 76 км от Антальи и менее 5 км от курортного города Сиде. Кроме того, министр сельского и лесного хозяйств Бекир Пакдемирли заявил, что в результате пожара пострадали 53 человека.