 

Венгрия разрешила въезд привитым любой вакциной от COVID-19 россиянам

29.07.2021, 5:33, Новости дня
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Россияне при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса могут свободно въезжать на территорию Венгрии без предоставления ПЦР-теста и нахождения на карантине, заявили в пресс-службе МИД Венгрии.

«Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане РФ с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина», – сообщили в МИД Венгрии, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД Венгрии заявили, что российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию.



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