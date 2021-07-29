 

Красноярский СК проверит обстоятельства нападения медведя на туристов из Москвы

29.07.2021, 5:30, Новости дня
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В Красноярском крае в парке «Ергаки» медведь напал на одного туриста, три других человека смогли покинуть место происшествия, СК начал проверку, информирует ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительным данным, на территорию природного парка «Ергаки» из Москвы прибыла группа туристов в составе четверых человек, выдвинувшихся по одному из маршрутов горного массива парка. Ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС участники группы сообщили о произошедшем», – говрится на сайте СК.

Уточняется, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, егеря, сотрудники МЧС. Вылет вертолета осложняется сложными погодными условиями в зоне происшествия.

Сотрудники СК проводят процессуальную проверку. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки»», допустивших пребывание туристов в лесном массиве, при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь директор парка Игорь Грязин рассказал, что туристы поступили «абсолютно безответственно», на свой страх и риск отправившись в отдаленный район, который находится вне жесткого контроля. По словам Грязина, этот год аномальный: снег сошел на месяц позже обычного, и у медведей просто не было достаточной кормовой базы.

«И если везде сейчас жара, то у нас – похолодание. Уже в начале-середине сентября может выпасть снег. Хищникам просто не хватит времени, чтобы нагулять жир. В конце сезона уже нет для него кормовой базы. С этим я связываю аномальную агрессию напавшего на группу медведя», – приводит его слова «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае туристы снова подверглись нападению медведя, один человек погиб.

Это не первый случай нападения медведя на людей в парке «Ергаки», 22 июня на озере Медвежье в парке «Ергаки» в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.



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