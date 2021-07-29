Госдеп обвинил силовиков в Иране в стрельбе по мирным демонстрантам

США поддерживают право иранцев на мирные собрания и протесты, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, жители Ирана «имеют право заявлять о своих разочарованиях и привлекать свое правительство к ответственности». Прайс заявил, что в США «видели тревожные сообщения о том, что силы безопасности открывали огонь по протестующим, что привело к многочисленным жертвам». Вашингтон «осуждает применение насилия в отношении мирных демонстрантов».

Прайс сказал, что иранцы должны иметь право выражать «мнение без страха быть подвергнутыми насилию или задержанию со стороны сил безопасности». Американская сторона призвала власти Ирана не препятствовать населению «реализовывать право на свободу выражения мнений и доступ к информации, в том числе через интернет», передает ТАСС.

Напомним, в городах иранской провинции Хузестан уже две недели проходят протесты из-за нехватки питьевой воды. Кроме того, акции в поддержку жителей Хузестана прошли в провинциях Лурестан, Исфахан и Восточный Азербайджан. Сообщалось о применении неизвестными огнестрельного оружия, несколько человек погибли, десятки получили ранения.

18 июня в Иране прошли президентские выборые, на которых победил консерватор Ибрагим Раиси. Единственным умеренным кандидатом был Абдольнасер Хеммати, взявший 8,38% голосов, причем главными виновниками провала умеренных сил (главной надежды Запада в деле трансформации иранского режима) стали сами Соединенные Штаты.