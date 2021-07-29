В ООН назвали страну – потенциального «суперраспространителя» COVID-19

Мьянма превращается в суперраспространителем коронавируса, сообщил спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс.

По его словам, речь идет о «всех этих очень опасных вариантах – «дельте» и других формах», которые чрезвычайно «опасны и смертоносны». При этом в соседних государствах живет примерно треть населения мира. Регион «подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной-суперраспространителем коронавируса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Напомним, жертвами COVID-19 в Мьянме за два месяца, как информирует местный минздрав, стали свыше 4 тыс. человек – это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего зафиксировано свыше 284 тыс. случаев коронавируса, умерли более 8 тыс. человек.