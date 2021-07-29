 

Юра Борисов — счастливое имя для российского кино

29.07.2021, 5:24, Разное
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Фильмы с участием актера — на Венецианском фестивале: в основном конкурсе и экспериментальном «Горизонты экстра».


Кадр из фильма «Мама, я дома»

Лента Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» — среди претендентов на «Золотого льва», об этом на пресс-конференции 26 июля заявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера.

Главный герой картины, капитан Федор Волконогов, служит в правоохранительных органах. Но однажды его самого объявляют преступником. Капитан бежит, и бывшие коллеги преследуют Волконогова. Вестник с того света обещает павшему капитану рай, если хотя бы один человек его простит. И Волконогов начинает трудный путь к прощению.

Юра Бориов на съемках фильма «Капитан Волконогов бежал». Фото из инстаграма актера

Съемки фильма проходили в Питере. Для сорежиссеров Меркуловой и Чупова это уже вторая работа, участвующая в официальной программе фестиваля в Венеции. В 2018 году в конкурсе «Горизонты» был представлен их фильм «Человек, который удивил всех» с Евгением Цыгановым в главной роли. «Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе с нашим новым фильмом. Это большая честь для нас», — говорит Наталья Меркулова. Продюсерами картины стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников.

Фильм ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» будет показан в программе «Горизонты экстра».

Действие фильма разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Водитель автобуса Тоня ждет не дождется возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирии в частной военной компании. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить. В одиночку мать начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. Но неожиданно на пороге ее квартиры появляется молодой человек…

Главные роли в фильме «Мама, я дома» исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов.

Кадр из фильма «Мама, я дома»

«Очень большой успех молодого режиссера — его второй фильм включен в официальную программу старейшего мирового кинофестиваля, — комментирует продюсер фильма Александр Роднянский. — Моя стратегия — поддержка молодых талантов, смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие как фильм «Мама, я дома». Владимир Битоков — третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог».

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Программа Orizzonti Extra впервые пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале. Она заменит собой упраздненную в прошлом году секцию Sconfini. В фокусе Orizzonti Extra новые тенденции в мировом кино и открытие новых имен. Оценивать картины будет зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

Любопытно, что в обеих картинах, представляющих Россию на Венецианском кинофестивале, снимался актер Юра Борисов. Он же участвовал в создании двух наших картин, участвующих в Каннском киносмотре: в фильмах «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, удостоенного Гран-при.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

Венецианский фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

Источник: Новая газета



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