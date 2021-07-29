В сточных водах обнаружены бактерии, способствующие быстрому разложению полимеров

Ученые из Курчатовского института сделали неожиданное открытие. Оказывается, природа уже почти научилась очищать себя от пластика, которым человек загрязняет окружающую среду.

Речь идет об особых микробах-биодеструкторах, которые способствуют более быстрому разложению полимерных материалов. Если в обычной среде на это могут понадобиться столетия, то здесь достаточно нескольких десятков лет, говорят специалисты.

Эти микробы в большом количестве начали появляться именно там, где пластика особо много: в сточных водах, в ручьях, стекающих с мусорных свалок, а также в водоемах, расположенных возле производственных предприятий. В обычных реках и морях такие организмы появляются пока крайне редко.