В сточных водах обнаружены бактерии, способствующие быстрому разложению полимеров
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Ученые из Курчатовского института сделали неожиданное открытие. Оказывается, природа уже почти научилась очищать себя от пластика, которым человек загрязняет окружающую среду.
Речь идет об особых микробах-биодеструкторах, которые способствуют более быстрому разложению полимерных материалов. Если в обычной среде на это могут понадобиться столетия, то здесь достаточно нескольких десятков лет, говорят специалисты.
Эти микробы в большом количестве начали появляться именно там, где пластика особо много: в сточных водах, в ручьях, стекающих с мусорных свалок, а также в водоемах, расположенных возле производственных предприятий. В обычных реках и морях такие организмы появляются пока крайне редко.
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