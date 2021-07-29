 

В сточных водах обнаружены бактерии, способствующие быстрому разложению полимеров

29.07.2021, 5:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Курчатовского института сделали неожиданное открытие. Оказывается, природа уже почти научилась очищать себя от пластика, которым человек загрязняет окружающую среду.

Речь идет об особых микробах-биодеструкторах, которые способствуют более быстрому разложению полимерных материалов. Если в обычной среде на это могут понадобиться столетия, то здесь достаточно нескольких десятков лет, говорят специалисты.

Эти микробы в большом количестве начали появляться именно там, где пластика особо много: в сточных водах, в ручьях, стекающих с мусорных свалок, а также в водоемах, расположенных возле производственных предприятий. В обычных реках и морях такие организмы появляются пока крайне редко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года

28.05 / Турция заставила союзников по НАТО смягчить реакцию на вынужденную посадку самолета в Беларуси – Reuters

29.07 / Среди задержаных в Беларуси членов ЧВК “Вагнер” есть боевики “ДНР” и экс-беркутовец

10.05 / Джонсон объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в Британии

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

19.06 / В результате крушения самолета в России погибло четыре человека

29.04 / Умер американский астронавт Коллинз – участник первой миссии на Луну

11.01 / Путин, Алиев и Пашинян подтвердили в Москве, что соглашения по Нагорному Карабаху работают

26.07 / Основную часть парада в Санкт-Петербурге открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1

23.07 / Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика