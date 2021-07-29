В ЮАР найдено орудие труда возрастом более миллиона лет

Австралопитек также использовал орудия труда, правда они были примитивны, но все-таки представители древнейшей человеческой расы их изготавливали и использовали, что отличало их от остального животного мира.

Во время раскопок, проводимых на территории ЮАР в пещеры Купера, археологи обнаружили изготовленное из кости орудия труда, а также еще более десятка древнейших артефактов, которые теоретически могли использоваться как такие орудия.

По предварительным данным, возраст находок составляет от одного до 1,4 млн лет. Их могли использовать, например, для разделки туш убитых на охоте животных. Артефакты подтверждают, что во времена раннего палеолита человек уже окончательно отделился от животного мира.