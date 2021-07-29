Мнение: Назначен новый глава Генштаба ВСУ и командующий группировки на Донбассе

Перетрахивание руководства ВСУ продолжается.

После смены командующего ВСУ, сменили и начальника Генштаба ВСУ.

Вместо Корнейчука им стал небезызвестный генерал-майор Сергей Шаптала. Определенную известность он получил во время битвы за Дебальцево.

После того, как был взят Углегорск и люди Хмурого заняли Логвиново, начал образовываться Дебальцевский котел. Полковник Шаптала тогда командовал 128-й горно-пехотной бригадой, которая обороняла выступ со стороны ЛНР. По мере нарастания коллапса всей Дебальцевской группировки, из Киеве тем не менее шли приказы от Порошенко и Муженко, с требованием держать Дебальцево, что рассматривалось как "козырь" для заключения Минска-2. Тем не менее, коллапс группировки наступал быстрее, чем это виделось в Киеве, поэтому Шаптала своевольным решением сколотил из оставшихся боеспособных частей группу прорыва и смог с потерями прорваться к северу от Логвиново, таким образом выведя из окружения некоторую часть погибавшей Дебальцевской группировки. Тогда еще решался вопрос – наказать Шапталу или наградить, так как Шаптала после выхода много болтал на тему того, что у ВСУ в Дебальцево большие потери, что противоречило версии Порошенко и Муженко о "тактическом отходе" и "небольших потерях". В итоге его наградили, но особого ходу по службе "герою" не давали, сослав в оперативное командование "Юг" и лишь в 2018-м году присвоив генерал-майора. В дальнейшем, на Шапталу было заведено уголовное дело в РФ за обстрелы подчиненными ему частями населенных пунктов Донбасса.

Также были сменены командующий десантно-штурмовых войск ВСУ и командующий объединенной группировкой на Донбассе.

Теперь группировкой ВСУ на Донбассе командует генерал-лейтенант Павлюк. В период активных событий 2014-2015 года командовал на Донбассе 24-й омбр. Под его командованием бригада понесла тяжелые потери https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html в людях и технике, особенно в период наступления на Луганск.

—