 

Назвавший Донбасс «раковой опухолью» чиновник может стать главой делегации Киева на переговорах

29.07.2021, 4:35, Новости дня
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Сравнивший Донбасс с «раковой опухолью» вице-премьер Украины Резников может возглавить переговорную группу от Киева и заменить находящегося в реанимации Кравчука.

«Об этом сообщил сам Резников. Действующий глава украинских переговорщиков Кравчук сейчас находится в реанимации и подключен к ИВЛ», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

В ноябре прошлого года Резников сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса». 



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