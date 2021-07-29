Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро в гребле на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская получили серебряную медаль в академической гребле, сообщают информационные агентства.

В соревнованиях двоек распашных без рулевого 28-летняя Степанова и 27-летняя Орябинская показали результат 6 минут 51,45 секунды. Победили в финале Грейс Прендергаст и Керри Гаулер из Новой Зеландии, которые обошли российскую команду на 1,26 секунды. Бронза досталась канадской команде в составе Кейли Филмер и Хиллари Джанссенс (плюс 1,91 секунды), передает РИА «Новости».

Напомним, это 24-я медаль российских спортсменов на ОИ в Токио (семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых). 23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.