Россия стала лидером по темпу роста среди крупнейших экспортеров АПК

В 2020 году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса вырос на 19%, сообщил замминистра МИД РФ Сергей Вершинин.

На встрече высокого уровня по подготовке саммита ООН по продовольственным системам он подчеркнул, что «Россия вносит свой заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности». Так, в 2020 году экспорт вырос до 30,5 млрд долларов США, передает ТАСС.

За шесть лет «Россия показала самые высокие темпы роста среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья». Москва оказывает продовольственную помощь как в рамках системы ООН, так и по линии двусторонних отношений. РФ финансирует около 20 проектов технического содействия Программы развития ООН для Центральной Азии, а также в Армении, Сербии и на Кубе.

Напомним, российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов. Объем экспорта в физическом выражении составил 30 млн тонн.