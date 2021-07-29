 

Россия стала лидером по темпу роста среди крупнейших экспортеров АПК

29.07.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 2020 году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса вырос на 19%, сообщил замминистра МИД РФ Сергей Вершинин.

На встрече высокого уровня по подготовке саммита ООН по продовольственным системам он подчеркнул, что «Россия вносит свой заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности». Так, в 2020 году экспорт вырос до 30,5 млрд долларов США, передает ТАСС.

За шесть лет «Россия показала самые высокие темпы роста среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья». Москва оказывает продовольственную помощь как в рамках системы ООН, так и по линии двусторонних отношений. РФ финансирует около 20 проектов технического содействия Программы развития ООН для Центральной Азии, а также в Армении, Сербии и на Кубе.

Напомним, российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов. Объем экспорта в физическом выражении составил 30 млн тонн.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Украинцы в среднем оценили первый год президентства Зеленского на 3 – соцопрос

04.10 / Власти Карабаха сообщили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже

02.02 / Новинку Hyundai Solaris показали на первых рендерах

11.02 / Домам престарелых в США «отчаянно» не хватает антикоронавирусных вакцин

13.03 / Гриценко: Сказав “а” по Харьковским соглашениям, СБУ должна сказать “б” – и возбудить уголовное дело по предательским Минским соглашениям

16.07 / Военный госпиталь решили развернуть в Хакасии для борьбы с COVID

25.06 / Нефть подешевела на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США

15.12 / Турция решила срочно купить китайскую вакцину от COVID-19

03.07 / Во Львовской области ребенок погиб от удара молнии

17.09 / Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика