Мнение: В Таганроге нашли маршала…
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Страна обсуждает портрет таганрогского гаишника, нарисованного в маршальском кителе и звездами Героя Советского Союза.
Хотя чего тут обсуждать-то? Он же не заказал свой портрет в форме наполеоновского генерала или в форме генерала СС. Сразу видно, что гаишник – настоящий патриот России!
Может не только у французов «Tout soldat francais porte dans sa giberne le baton de marechal de France»( Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции)? Может и в России каждый гаишник мечтает стать маршалом?
Мне другое интересно. У гаишника крыша поехала? Или он реально считал себя маршалом местных дорог, героем борьбы за безопасность на дорогах?
А еще мне интересно, куда сейчас направятся оперативники ФСБ? В Ставропольском крае поработали, сейчас вот в Ростовской области навели шороху? Где ждать следующих обысков и арестов?
Фотография портрета гаишника отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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