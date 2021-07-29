Мнение: В Таганроге нашли маршала…

Страна обсуждает портрет таганрогского гаишника, нарисованного в маршальском кителе и звездами Героя Советского Союза.

Хотя чего тут обсуждать-то? Он же не заказал свой портрет в форме наполеоновского генерала или в форме генерала СС. Сразу видно, что гаишник – настоящий патриот России!

Может не только у французов «Tout soldat francais porte dans sa giberne le baton de marechal de France»( Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции)? Может и в России каждый гаишник мечтает стать маршалом?

Мне другое интересно. У гаишника крыша поехала? Или он реально считал себя маршалом местных дорог, героем борьбы за безопасность на дорогах?

А еще мне интересно, куда сейчас направятся оперативники ФСБ? В Ставропольском крае поработали, сейчас вот в Ростовской области навели шороху? Где ждать следующих обысков и арестов?

Фотография портрета гаишника отсюда

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