Украина выиграла четвертую бронзу на Олимпиаде

Украинец показал время 7.42.33.

Золотую медаль завоевал американец Роберт Финке (7:41.87), серебряную – Грегорио Пальтриньери (7.42.11).

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал четвертым (7.45.11).

27 июля Романчук в своем заплыве показал лучший результат и установил олимпийский рекорд – 7.41.28. Фролов вышел в финал с результатом 7.47.67.

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Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

28 июля стало известно, что независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не допустила 20 легкоатлетов, в том числе трех украинцев, к участию в Олимпиаде 2020. Имена этих атлетов в организации не назвали.

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