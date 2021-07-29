 

Украина выиграла четвертую бронзу на Олимпиаде

29.07.2021, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинец показал время 7.42.33.

Золотую медаль завоевал американец Роберт Финке (7:41.87), серебряную – Грегорио Пальтриньери (7.42.11).

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал четвертым (7.45.11).

27 июля Романчук в своем заплыве показал лучший результат и установил олимпийский рекорд – 7.41.28. Фролов вышел в финал с результатом 7.47.67. 

Новость дополняется. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

28 июля стало известно, что независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) не допустила 20 легкоатлетов, в том числе трех украинцев, к участию в Олимпиаде 2020. Имена этих атлетов в организации не назвали. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Зеленский начал инспекцию ВСУ в Донбассе

01.02 / Названа цена компьютерной платформы Snapdragon 888

22.12 / Подоляк: Зеленский ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах

22.01 / Из COVID-фонда на доплаты медикам не использовали 116 млн грн – Счетная палата

10.12 / Глава Гостаможни Рябикин: Мы не сделаем таможню идеальной ни за месяц, ни за год, ни даже за три года

19.05 / Пропагандистка Скабеева предупредила “о колоннах украинских гомосексуалистов”, движущихся на Донбасс

15.11 / Додон заявил о лидерстве внутри Молдавии на выборах президента

21.05 / Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии

18.04 / У войск Путина нет мотивации воевать против украинцев – Турчинов

12.08 / Украина направила ноту протеста РФ из-за учений в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика