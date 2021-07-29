Ученые пояснили, как занятия земледелием повлияло на микробиом ротовой полости человека

Новое открытие ученые сделали по время раскопок на древней стоянке Власац в Сербии. Там удалось обнаружить захоронение, сделанное 5,9-6 тысяч лет назад.

Ученые пытались установить, есть ли существенные различия в микробиоме ротовой полости земледельцев и охотников-собирателей. Они пришли к выводу, что особой разницы с появлением земледелия не наблюдалось.

Однако есть очень большая разница между микробиомом древних и современных людей. В останках доисторического человека микроорганизмы удалось извлечь из зубного камня. По словам ученых, люди в период неолита и вплоть до средневековья обладали примерно одним и тем же микробиомом ротовой полости. Изменения начали происходить в эпоху нового времени.