 

На дне Средиземного моря нашли корабль, затонувший более 2 тысяч лет назад

29.07.2021, 4:16, Новости дня
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У берегов Египта найдено еще одно судно, покоящееся на дне Средиземного моря. По словам исследователей, оно затонуло около двух тысяч лет назад.

Речь идет о галере, длина которой составляла 25 метров. У корабля достаточно прогрессивная для своего времени конструкций. Была возможность не только использовать парус, но и плыть в достаточно неспокойных морских водах. Последняя возможность обеспечивалась наличием плоского киля, который делал судно довольно устойчивым на волнах.

Как поясняют специалисты, в античную эпоху именно такие суда строили на берегах Нила. На них было удобно плавать как по реке, так и в морских водах. Ученые также исследуют артефакты, сохранившиеся на борту.



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