 

Что будет с курсом рубля в августе

29.07.2021, 4:08, Разное
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Сейчас мы видим уверенную тенденцию на укрепление рубля, которая появилась в апреле этого года. Достигнув своего пика в 77.3 рубля за доллар в мае 2021 года, курс национальной валюты РФ начал стабилизироваться. Сейчас есть все основания полагать, что российский рубль продолжит укреплять свои позиции, и в августе, по нашим прогнозам, его стоимость может составить 72-73 рубля за доллар.

Большую роль в укреплении рубля сыграла стабилизация цен на нефть, которую мы наблюдаем вот уже несколько месяцев. Если говорить о ее дальнейших перспективах, то 18 июля членами ОПЕК+ было принято решение об увеличении объемов добычи нефти. Причина заключается в недостатке сырья на нефтяном рынке из-за повышения объемов производства по всему миру. С начала этого года цена на нефть стабильно росла — от $51,15 до $73,69 за баррель. Для российской валюты повышение квоты на добычу нефти также поможет укрепить позиции рубля. При этом ожидается, что цена на нефть стабилизируется на отметке $68-73 за баррель.

Главное преимущество для рубля заключается в том, что на данный момент нет отягчающих обстоятельств и факторов, которые могут негативно на него повлиять. Безусловно, влияние пандемии продолжается, но поскольку государство принимает активные меры для нормализации потребительской активности и инфляции, девальвации рубля в ближайшее время не предвидится. 23 июля ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 6,5% — это должно также способствовать укреплению российской валюты.

Сейчас мы можем говорить о том, что геополитическая ситуация довольно стабильна, к тому же из-за того, что границы с большинством стран закрыты, не происходит существенного ослабления рубля из-за сезонного увеличения спроса на валюту.

Негативными факторами, которые могут ослабить позиции рубля могут стать новые санкции против России или дальнейшее повышение цен на мировом рынке и неподконтрольный рост инфляции. Но подобных событий в августе, на данный момент, мы не прогнозируем.



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