Мнение: Заседание министров обороны ШОС в Душанбе

В Душанбе прошло заседание министров обороны стран ШОС посвященное ситуации в Афганистане после бегства США из этой страны. На заседании Шойгу заявил, что США все проиграли в Средней Азии. Участники договорились провести серию военных учений, а также внимательно следить за ситуацией в Афганистане.

Ранее, Таджикистан и Узбекистан начали наращивать группировки своих войск на границе, на случай гипотетических попыток Талибана активизировать деятельность на границе, хотя пока обходится без серьезных провокаций. РФ также усиливает свою группировку в Таджикистане. Опять же, на всякий случай. Россия заверила Таджикистан ,что российские войска 201-й военной базы окажут непосредственную военную поддержку таджикской армии и пограничникам, если таковая потребуется. Также Россия предоставит таджикской армии оружие и технику на бесплатной основе для расширения ее возможностей. Само собой, угроза со стороны Талибана приведет к усилению военно-политического влияния РФ в Таджикистане. Так что ситуация несет как различные проблемы, так и возможности. Посмотрим, как РФ воспользуется трансформацией, которая будет происходить с Афганистаном в ближайшее время.

Вчера президент Таджикистана звонил в Пекин по поводу ухудшающейся ситуации в Афганистане. Рахмонов стремиться заручиться как можно более серьезной международной поддержкой на случай обострения на границе. С учетом того, что Китай немало инвестировал в Таджикистан и заинтересован в защите своих инвестиций в этой стране, при необходимости, Китай конечно тоже может оказать содействие. Как экономическое, так и политическое, так как он имеет возможность влиять на Талибан через дружественный ему Пакистан, военная разведка которого поддерживает тесные связи с умеренными фракциями талибов.

Сегодня же МИД КНР заявил, что считает Талибан ключевой военно-политической силой в Афганистане и рассчитывает, что Талибан будет отстаивать интересы Афганистана и будет проводить инклюзивную политику. Немного иронично, что эти заявления последовали спустя сутки после того, как талибы отловили какого-то афганского комика https://twitter.com/IFazilaBaloch/status/1420302960375050241, который высмеивал их при американцах и казнили его. Никакой самоиронии.

В общем, не стоит ждать инклюзивный Талибан, во всяком случае в обозоримой перспективе.

Правительство Афганистана, на фоне этого заявляет, что скоро перейдет в масштабное наступление и покажет Талибану, где раки зимуют. Сделать это рассчитывают при помощи ВВС США, которые собираются продолжать авиаудары в Афганистане и после вывода основной массы войск. Будем посмотреть, какие козыри сможет предъявить Гани, чтобы предотвратить терминальный сценарий с полной победой Талибана. С одной стороны, громкие военные победы помогут стабилизировать ситуацию для правительства, повысят мораль солдат и выиграют некоторое кол-во времени. С другой стороны, неудачи в анонсируемой военной кампании могут ускорить коллапс администрации Гани и захват власти Талибаном. Точкой бифуркации может стать захват Талибаном 1-2 крупных городов страны, после чего все может посыпаться.

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