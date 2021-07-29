 

Захарова напомнила о «запасах Яценюка» после решения Украины помочь Литве колючей проволокой

29.07.2021, 3:38, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла решение Украины предоставить Литве колючую проволоку для оборудования границы с Белоруссией, намекнув, что Киев таким образом стремится избавиться от ржавеющих запасов времен премьер-министра Арсения Яценюка.

«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» – прокомментировала она в своем Telegram-канале информацию о том, что кабмин Украины одобрил проект указа президента о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для усиления границы с Белоруссией из-за возросшего числа нелегальных мигрантов из этой страны.

Захарова напомнила таким образом о проекте бывшего премьер-министра украинского правительства Яценюка возвести на границе с Россией систему укреплений «Европейский вал». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинское власти намерены помочь литовской стороне в сдерживании потока нелегальных мигрантов. Киев обвиняет в «беспрецедентном миграционном кризисе, с которым столкнулась Литва», президента Белоруссии Александра Лукашенко. В среду литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов из Белоруссии – 171 человека.

Напомним, Литва, столкнувшаяся с нехваткой колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, обратилась за помощью к Эстонии.

Ранее Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.



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