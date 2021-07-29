 

СП раскритиковала Росавтодор и нашла способ сэкономить миллиарды на щебне

29.07.2021, 3:38, Новости дня
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Счетная палата представила отчет по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.

В СП считают, что использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей в год. Новые стандарты строительства не допускают асфальтобетоны, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, разрешен асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, передает РИА «Новости».

Аудиторы заявили, что такая техническая «революция» не предусматривает «принципиально новые составы асфальтобетонных смесей», а вот стоимость выросла, если сравнивать с традиционными асфальтобетонами. В результате тонна щебня дорожает. Причем, если в Татарстане цена в среднем растет на 19,7% (до 1,695 тыс. рублей), то в Ростовской области и Краснодарском крае – на 68,1% (до 1,5 тыс. рублей), а в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – на 121,8% (до 1,332 тыс. рублей). 

Разрешение использовать старый щебень могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1,477 млрд рублей ежегодно, причем состояния «нового» и «старого» дорожного покрытия почти не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше. 

Также СП сообщает, что Росавтодор за шесть лет потратил более 3,6 млрд рублей бюджетных средства на «написание документов» под видом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – «фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись». Деньги были направлены на «разработку стандартов, методических и аналитических документов».

Счетная палата также предложила правительству поручить Минтрансу проработать вопрос по нормативному закреплению определений «новые технологии», «новые технологические решения», и «новые материалы», передает ТАСС.

«С 2018 года на дорогах федерального значения было применено 264 технологии и материала, которые «подведы» Росавтодора и госкомпания «Автодор» считают новыми. Однако по факту таковыми нельзя назвать 168 технологий и материалов (63,6%), опробованных на российских дорогах», – говорится в отчете.

Год назад Счетная палата по итогам проверки российских дорог назвала причины их плохого состояния и предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета.



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