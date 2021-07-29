Мнение: О тайной и позорной «сдаче» Украины Путину

Американо-германское соглашение по «Северному потоку – 2» уже окрестили новым Мюнхеном. #Украина злится и чувствует себя кинутой, Россия, делано возмущаясь, мол, без меня меня женили, втихаря потирает ручки…

Но почему так случилось? Что ни говори, а #США сохраняли возможность затянуть достройку и ввод в эксплуатацию «СП-2» ещё на годы, а там уже и нужда в российском газе у европейцев отпала бы или, как минимум, сильно сократилась. В чём причина того, что Вашингтон дал зелёный свет проекту, который сам же и называл худшей сделкой для Европы? И почему Владимир #Путин, даже рискуя «Северным потоком», с маниакальным упорством стремился поработить Украину?

Российский экономист и политолог Владислав Иноземцев полагает, что состоялся размен. По его мнению, единственным обязательством, которое Джо Байден взял с Владимира Путина в Женеве, был отказ от военного вторжения в Украину. Что, впрочем, не исключает использования иных рычагов давления Кремля на неё, включая и транзитный. Ведь в реальности американо-германские «гарантии» сохранения транзита сто́ят немного, ибо заранее подчёркивается, что транзит будет продолжен «с учётом состояния украинской газотранспортной системы». А оно далеко от идеала. Конечно, в некоторые страны Восточной Европы газ так и будет поставляться через Украину. Но степень свободы Москвы в украинском вопросе станет теперь намного больше.

Зачем же Европе спускать Москву с крючка?

И по нужде, и по расчёту.

Сначала о первом. Страны #ЕС сейчас в процессе «зелёного перехода», который займёт лет 10-15. И который подразумевает отказ от опасного и ископаемого топлива в энергетике. Германия и некоторые другие страны Западной Европы постепенно выводят из эксплуатации АЭС под нажимом экологически озабоченной общественности. Франция пока сопротивляется, но дожмут и её. Также на очереди прекращение использования электростанций на угле и переход на чистую энергию ветра и солнца.

Прекрасный план. Но у него есть большой недостаток. Слишком уж капризны источники новой энергетики. То вырабатывают электричества слишком много, то слишком мало. Так что ЕС объективно нужны балансирующие мощности, а это всё те же ТЭС, но на «голубом топливе», от которого меньше выбросов диоксида углерода. То есть, потребность Европы в газе возрастает, а российский, как ни крути, дешевле аналогов.

И тут мы переходим к пункту два. Вот кажется, что зависимость Европы от России возрастает в газовом вопросе. Но это ведь палка о двух концах.

В 2020 г. Россия поставила в Евросоюз 158 млрд м3 газа, или 78% своего экспорта (23% от совокупной добычи). Тот потребил 394 млрд м3, так что российские поставки составили 40%. Очевидно, что не столько Европа зависит от России (тем более что в странах ЕС свободная мощность регазификационных терминалов составляет 130 млрд. м3), сколько #Россия от Европы. На экспорт СПГ через российские порты сегодня приходится не более 18%, в Китай в прошлом году ушло менее 2%. Так что «Северный поток – 2» – не более чем очередная цепь, привязывающая Россию к Западу. Диверсификация поставок не растёт, а сокращается. ЕС же получает ещё один инструмент давления.

Но это всё в короткой перспективе 10-15 лет. Затем Европа станет «углеродно нейтральной» и перестанет нуждаться в российском газе, как и в любом другом. Разве что для химпрома. При этом магистральные газопроводы, в строительство которых Россия вложила миллиарды евро, останутся. Вопрос: чем их занять.

Наиболее реальным выглядит проект утопический: транспортировать в Европу не метан с пропаном и бутаном, а… водород. Оставляя в стороне технические сложности такой транспортировки – допустим, они за 10-15 лет будут преодолены, – нужно заметить, что Н2 Россия сможет производить практически на скважинах относительно чистым методом пиролиза того же метана. И это выйдет дешевле, чем «зелёный водород», получаемый электролизом пресной воды за счёт электричества, вырабатываемого исключительно экологически чистыми способами.



Затраты на производство водорода, по данным МЭА за 2018 г., долл. #США/кг.

Но тут Россия и Украина снова становятся конкурентами. Причём последняя может поставлять в Европу именно «зелёный водород»: его залежи обнаружил в украинском Причерноморье неугомонный Михаил Саакашвили. «Сейчас особо важное значение в мире приобретает водород, причем, не просто водород, а зелёный водород. Украина имеет все возможности занять ведущую роль на этом рынке. И вот почему Путин стремится захватить и отобрать у Украины Причерноморье – там огромные, богатейшие залежи зелёного водорода», – заявил он на днях.

Эта тирада, конечно, в первую очередь характеризует умственные способности самого Михаила Саакашвили. Но ведь смог же он возглавлять не только Грузию, но и Одесскую область!

Но если без шуток, то экс-президент и экс-губернатор прав в том, что именно Причерноморье, где есть пресная вода Днепра и Буга, а ещё много солнца и ветра, наилучшим образом подходит для развёртывания производства «зелёного водорода». Именно об этом, к слову, обещанный Германией 1 млрд евро инвестиций в украинскую зелёную энергетику…

Но и Владимир #Путин, сам или через советников, тоже знает эту историю с географией. Так что давешняя его попытка создать коридор «от Мариуполя до Одессы», возможно, была связана не только и даже не столько с желанием наладить нормальное сухопутное снабжение Крыма и Приднестровья…

Впрочем, теперь ему нет нужды действовать грубой военной силой. Достаточно всего лишь постепенно убить украинскую ГТС, прокачивая через неё всё меньше и меньше газа и, соответственно, лишая средств даже на поддержание штанов.

Во что тогда превратится Украина и в чьи руки упадёт она?

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