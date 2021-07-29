 

Российские ученые разработали простой способ опреснения воды

29.07.2021, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Уральского федерального университета предлагают опреснять морскую воду при помощи солнечной энергии. Данный способ является простым и дешевым, отмечают специалисты.

Кроме того, российская технология позволяет примерно вчетверо увеличить производство чистой питьевой воды.

Ученые напоминают, что на Земле более 700 миллионов людей ощущают острый дефицит пресной воды. Многие из них живут у морского побережья, для других нетрудно было бы протянуть водопроводы. Вопрос остается лишь в том, где найти источник воды. Ответ, как видим, уже найден. В Мировом океане запасы воды неисчерпаемы. Остается только избавить ее от соли. Как правило, засушливые регионы находятся в жарких широтах. Там дистилляция при помощи солнечного тепла не станет большой проблемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики

19.06 / Володин счел санкции Киева признанием Чемезова «оружейником года»

15.04 / Заход американских эсминцев в Черное море отменен

17.02 / Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида в Красноярске

27.07 / Стало известно об использовании Facebook украинского сайта для проверки фейковых публикаций

06.03 / Полиция применила слезоточивый газ против феминисток в Швейцарии

22.12 / Отец погибшего морпеха Журавля заявил, что суд обязал ГБР открыть производство против Зеленского

28.07 / Эксперт объяснил отказ Польши размещать новые F-35 у границ РФ

25.04 / В мире: Байден приступил к «дрессировке» Турции

27.12 / Жителям европейской части РФ пообещали аномальное тепло на Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика