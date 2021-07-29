Российские ученые разработали простой способ опреснения воды

Ученые из Уральского федерального университета предлагают опреснять морскую воду при помощи солнечной энергии. Данный способ является простым и дешевым, отмечают специалисты.

Кроме того, российская технология позволяет примерно вчетверо увеличить производство чистой питьевой воды.

Ученые напоминают, что на Земле более 700 миллионов людей ощущают острый дефицит пресной воды. Многие из них живут у морского побережья, для других нетрудно было бы протянуть водопроводы. Вопрос остается лишь в том, где найти источник воды. Ответ, как видим, уже найден. В Мировом океане запасы воды неисчерпаемы. Остается только избавить ее от соли. Как правило, засушливые регионы находятся в жарких широтах. Там дистилляция при помощи солнечного тепла не станет большой проблемой.