Представители ООН обеспокоены большим количеством астероидов, угрожающих Земле

Представители комитета ООН, занимающегося вопросами космоса, выразили обеспокоенность большим числом крупных астероидов и комет, которые пересекают орбите нашей планете. Земле угрожает реальная опасность глобальной катастрофы, уточняют специалисты.

Речь идет как минимум о 25,6 тыс. космических объектов, которые теоретически в будущем могут упасть на Землю. При этом ученые напоминают, то только около 40% таких объектов достаточно изучены и постоянно отслеживаются.

Только в прошлом году было обнаружено почти три тысячи опасных для нас астероидов, о которых ранее не было ничего известно. Сколько таких космических объектов еще, остается только догадываться. Однако, даже если бы нам было известно обо всех астероидах, необходимость в принятии дополнительных мер безопасности не отпала бы.