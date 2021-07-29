 

Представители ООН обеспокоены большим количеством астероидов, угрожающих Земле

29.07.2021, 3:20, Новости дня
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Представители комитета ООН, занимающегося вопросами космоса, выразили обеспокоенность большим числом крупных астероидов и комет, которые пересекают орбите нашей планете. Земле угрожает реальная опасность глобальной катастрофы, уточняют специалисты.

Речь идет как минимум о 25,6 тыс. космических объектов, которые теоретически в будущем могут упасть на Землю. При этом ученые напоминают, то только около 40% таких объектов достаточно изучены и постоянно отслеживаются.

Только в прошлом году было обнаружено почти три тысячи опасных для нас астероидов, о которых ранее не было ничего известно. Сколько таких космических объектов еще, остается только догадываться. Однако, даже если бы нам было известно обо всех астероидах, необходимость в принятии дополнительных мер безопасности не отпала бы.



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