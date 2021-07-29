Зеленский уволил начальника Генштаба Украины Корнийчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.

«Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича, документ также опубликован на сайте.

Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования «Запад» на Донбассе.

Накануне стало известно, что главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».