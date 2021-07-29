Безруков призвал не брать пример с Запада и «не посягать на нормальность»

Народный артист РФ Сергей Безруков прокомментировал скандал вокруг заявления актрисы Елены Прокловой о домогательствах.

Как подчеркивает Радио «Комсомольская правда» Безруков был одним из «любимых учеников актера и режиссера Олега Табакова», с именем которого и связывают откровения Прокловой. В эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» Безруков сказал, что старается держаться в стороне от таких тем, но заметил, что в РФ о покойниках принято либо не говорить, либо говорить хорошо.

По его мнению, сейчас «вообще такая тенденция» – есть «Запад и европейские вкусы», но «когда это начинает на нашу почву переноситься, это выглядит гипертрофировано». То, что на Западе «было бы нормально», в России, по словам актера, «немножко странно звучит».

Безруков заявил, что в РФ нет гонений на определенные группы, люди могут заниматься искусством и жить как хотят: «Тех ущемлений, которые были в советское время, нет. Это в штатах людей до сих пор стреляют, инъекции применяют. У нас этого нет. Но не надо некоторые вещи навязывать детям. Вы посягаете на нормальность, которая была и будет».

Напомним, Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.