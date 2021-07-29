На Пегасе верхом в будущее

О тотальной слежке, моральном релятивизме и израильских хакерах.

Фото: Marijan Murat / picture alliance via Getty Images

Сегодня я попытаюсь вывести на исторический уровень обобщения главный планетарный невроз июля. Речь об истории с программой-трояном Pegasus, созданной израильской компанией NSO Group. С помощью Pegasus власти Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии следили за гражданами, которые не вписывались в представление о добропорядочности. Как ее понимают правящие элиты перечисленных стран.

При этом в списке людей, за которыми осуществлялась тотальная электронная слежка, оказались три действующих президента (французский Эмманюэль Макрон, иракский Бахрам Салих, южно-африканский Сирил Рамапхоза), три действующих премьер-министра (пакистанский Имран Хан, египетский Мостафа Мадбули и марокканский Саад-Эддин эль Отмани), семь бывших премьер-министров (с вашего позволения перечислять не буду) и один король (марокканский Мохаммед VI).

Международный скандал, однако, разразился не столько из-за политиков, сколько из-за 189 журналистов, за которыми тоже следили, хотя, по уверению руководства NSO Group, их Pegasus используется исключительно «правительственными структурами» для «предотвращения террористических атак, насилия с применением оружия, подрывов автомобилей и взрывов, устроенных террористами-смертниками».

Согласитесь, непонятно, каким образом 189 журналистов, находящихся почти без исключения в оппозиции к правящим элитам родных государств, вписываются в борьбу, по словам все той же NSO Group, «с педофилией, наркотрафиком, сексуальным рабством и похищением детей».

Однако еще более непонятно, каким образом всех этих журналистов, президентов, премьер-министров и королей, равно как и 50 тысяч других, по большей части безымянных, бедолаг-пострадальцев мировые СМИ причислили к жертвам трояна Pegasus и раздули сенсацию, которую Эдвард Сноуден уже назвал «историей года».

Именно эта последняя «непонятка» заставила меня, по просьбе «Новой», посвятить несколько дней изучению находящихся в открытом доступе материалов по делу Pegasus и NSO Group. Своими открытиями хочу поделиться с читателями. Но в первую очередь потому, что ситуация, по итогам экспресс-расследования, представляется мне не столько неоднозначной, сколько совершенно иррелевантной в контексте реальных проблем нашего времени.

Не буду заваливать читателей нагромождением фактов, которые наверняка им уже и без того известны, а попытаюсь структурировать информацию таким образом, чтобы максимально исключить партийные и идеологические деформации.

Pegasus: фабула

На протяжении нескольких месяцев французская некоммерческая организация Forbidden Stories (зарегистрирована под именем Freedom Voices Network) проводила расследование, к участию в котором были привлечены 80 журналистов из 17 организаций. Наиболее активно действовали сотрудники The Washington Post, а также The Guardian, Haaretz, Suddeutsche Zeitung, правозащитной организации Amnesty International и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Поводом для расследования стал список, состоящий из 50 тысяч телефонных номеров без сопроводительной информации (то есть без указания имен, адресов, мобильных операторов и пр.), который попал в руки журналистов, по словам самой Forbidden Stories, непосредственно из NSO Group.

Исходя из предположения, что список аутентичен, журналисты первым делом попытались провести идентификацию номеров. Им удалось соединить цифры с именами более тысячи человек из 50 стран мира, среди которых и оказались те самые 189 журналистов, а также 85 правозащитников, 600 политиков и 65 руководителей компаний.

Дальше начинается самое интересное.

Чтобы доказать, что каждый конкретный номер был заражен трояном Pegasus и за ним осуществлялась слежка, нужно было получить прямой доступ к мобильному телефону,

в котором установлена SIM-карта с соответствующим номером.

Forbidden Stories и партнеры сумели получить доступ только к 67 мобильным телефонам (из 50 тысяч). 23 из них были заражены Pegasus, на 14 зафиксированы попытки заражения, на 30 смартфонах заражение не подтвердилось. Поскольку изначальный список из 50 тысяч номеров датирован 2016 годом, можно допустить, что троян не был обнаружен, поскольку кто-то из пользователей за это время сменил телефон. Ну… или просто никто трояном эти номера никогда не заражал.

Последнее допущение позволило Forbidden Stories несколько модифицировать формулировку обвинения в своих окончательных выводах: список из 50 тысяч номеров — это не обязательно список тех, кто подвергся атаке и слежке, а это список потенциальных объектов для наблюдения со стороны государственных клиентов NSO Group.

Очень важно сейчас обратить внимание читателей на то обстоятельство, что статистически ничтожное количество заражений (23 подтвержденных + 14 попыток = 37) из 50 тысяч номеров в списке ровным счетом ничего не меняет в констатации самого факта нарушений клиентами NSO Group правил, установленных самой NSO Group, — использования трояна Pegasus исключительно для благородных целей (life-saving mission, по словами самой NSO Group, миссии по спасению жизней). Владельцы 37 проверенных на заражение смартфонов не были ни террористами, ни педофилами, ни наркоторговцами.

Результатом описанного исследования и стала информационная бомба, которая взорвалась 17 июля после предания огласке собранных материалов.

Ответы NSO Group на публикацию в The Washington Post

Самое резонансное обвинение, как можно было догадаться, прозвучало со страниц американской The Washington Post, поэтому израильская компания NSO Group публично реагировала в первую очередь именно на тексты этого издания.

Фото: James Leynse / Corbis via Getty Images

В первом ответе NSO Group в основном ограничилась дезавуацией журналистского расследования по существу и не вдаваясь в детали.

Позиция израильтян сводится к следующему:

никакой документации, подтверждающей причастность NSO Group к так называемому «списку потенциальной слежки», нет и быть не может;

утверждение о том, что израильское правительство имеет доступ к данным, которые собирают государственные клиенты NSO Group, — из области конспирологии, распространяемой «нашими критиками» (надо так понимать, речь идет о критиках государства Израиль. — С. Г.);

технологии NSO Group никогда не использовались при убийстве Джамаля Хашогги;

никогда и ни при каких обстоятельствах NSO Group не давала санкций своим клиентам для слежки за гражданами США (то есть если кто-то из этих клиентов и следил за американцами, то делал это в нарушение правил компании-производителя трояна. — С. Г.);

как бы там ни было, NSO Group всегда внимательно следила и будет продолжать строго следить за соблюдением клиентами правил использования шпионских технологий, и если проверка докажет нарушение этих правил, «клиентские системы слежения будут отключены».

Спустя несколько дней последовал второй ответ NSO Group на публикации The Washington Post. Его ключевые моменты:

интерпретации и выводы, сделанные журналистами издания, лишены смысла, поскольку опираются на «список», не имеющий ни малейшего отношения к NSO Group и тем более не являющийся списком тех, кого уже отслеживают клиенты компании, либо только собираются отслеживать. Все 50 тысяч номеров, представленных в списке, взяты из легкодоступных и недорогих источников, в частности, из HLR (Home Location Register), регистра абонентов, который ведет каждый мобильный оператор, доступ к которому имеют любые государственные и даже частные структуры во всем мире;

само количество — 50 тысяч — «утекших номеров» говорит об абсурдности обвинения, поскольку это число нереально велико для слежки, осуществляемой правительственными структурами с помощью Pegasus;

утверждение о том, что список был получен напрямую из серверов NSO Group, вызывает смех, потому что подобный список никогда не существовал на наших серверах (по мне, так это самое неубедительное опровержение из всех, представленных израильской компанией, поскольку оно содержит в себе логическое противоречие. — С.Г.).

Такова общая канва событий, которую я сознательно представил позициями обеих сторон. Что касается непосредственно «государственных клиентов» NSO Group, к которым сотрудники Forbidden Stories и журналисты, вовлеченные в расследование, обратились за комментариями, то их реакция оказалась разноплановой.

Венгрия, Индия, Марокко и Руанда заявили, что никакие структуры этих государств никогда не использовали Pegasus для слежения за людьми, перечисленными в списке. Правительственные структуры Азербайджана, Бахрейна, Казахстана, Мексики, Саудовской Аравии и ОАЭ ничего комментировать не пожелали.

Думаю, мне осталось добавить лишь последний — технический — штрих к картине, прежде чем переходить к самому, на мой взгляд, важному и интересному.

Pegasus: технологии

Для внедрения трояна Pegasus используются недокументированные уязвимости, которые Apple и Google осознанно сохраняют в своих мобильных операционных системах. Подобные уязвимости принято называть Zero-Day Exploit (или 0day), потому что у них де-факто нет истории эксплуатации.

Впервые беззаботное человечество узнало о грехопадении самого Олимпа (то есть о «дырах», создаваемых самими разработчиками ОС), в начале 2017 года, когда хакерская банда Shadow Brokers вычислила подобные уязвимости в ОС Microsoft Windows. Уязвимости использовало американское Агентство национальной безопасности (АНБ), как водится, «для борьбы с международным терроризмом».

Неискоренимые оптимисты верят, что о дырах, обнаруженных Shadow Brokers, не знала даже сама Microsoft,

кроме, разумеется, тех сотрудников компании, которые тайком эти дыры в ОС проделали для последующего их использования АНБ.

Microsoft тогда быстренько прореху залатала патчем, однако, недостаточно быстро, потому что червь-вымогатель WannaCry, запущенный 12 мая 2017 года, заблокировал 500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным и правительственным организациям в 200 странах мира.

Забавно, что еще до того, как Shadow Brokers украла информацию об уязвимости у АНБ, другая хакерская группировка — Equation Group, действующая под эгидой самой АНБ, создала эксплойт EternalBlue и бэкдор DoublePulsar, которыми успешно заражала компьютеры «врагов народа». Американского народа, разумеется, к тому же — в представлении АНБ.

Что касается израильского Pegasus, то он внедряется в айфоны предположительно через 0day-уязвимость, встроенную в штатный мессенджер iMessage. На смартфон отсылается специально отформатированное сообщение, которое без ведома пользователя запускает установку эксплойта для дальнейшего контроля. В андрофоны (смартфоны на ОС Android) Pegasus внедряется через аналогичную 0day-дырку в мессенджере WhatsApp.

Фото: Jacopo Landi / NurPhoto via Getty Images

Совсем забавно, что WhatsApp узнал о том, что израильская NSO Group эксплуатирует неизвестную самому разработчику мессенджера уязвимость еще в прошлом году. WhatsApp дыру залатал, а затем подал на NSO Group в суд. Компания потребовала от израильтян подробностей о взломе, а также информации о том, каким «государственным клиентам» сливались данные пользователей.

NSO Group какую-либо информацию суду предоставлять отказалась, прикрываясь иммунитетом, который ей полагается по закону — как структуре, действующей в интересах одного из дружественных США государств.

Читателю будет полезно узнать, что судебная тяжба с NSO Group продолжается давно и до сих пор, с той разницей, что позицию WhatsApp теперь поддерживает уже огромная IT-коалиция, в которую входит Microsoft (вместе со своими подразделениями LinkedIn и GitHub), Google, Cisco, VMware и Internet Association, которая, в свою очередь, представляет интересы таких гигантов, как Amazon, Facebook и Twitter. Все они сурово осуждают израильских шпионов и требуют привлечения NSO Group к ответственности. Как я понимаю, не столько за коммерческую эксплуатацию их продукта Pegasus, сколько за то, что делают с этим Pegasus государственные клиенты израильской компании.

Рассказ о технологических аспектах нашей истории хочу завершить сухим перечислением «фич», любезно предоставляемых Pegasus «государственному заказчику» после внедрения трояна на смартфон «подопечного»: заказчик получает абсолютный доступ ко всем фото, видео, файлам, документам, почтовым сообщениям, спискам паролей, равно как и к полному обмену сообщениями в любом мессенджере.

Последнее особенно пикантно, потому что разработчики Signal, WhatsApp и Telegram с гордостью уверили пользователей в абсолютной конфиденциальности нашего общения в мессенджерах, защищенных полноценным сквозным шифрованием (Р2Р).

Проблема в том, что наши сообщения шифруются после того, как покидают смартфон и отправляются в путешествие по интернету. А до этого все тексты, которые мы набираем, троян Pegasus замечательным образом считывает с клавиатуры, а сообщения, которые нам поступают от собеседника, Pegasus снимает с экрана, опять-таки, уже после того, как оно было расшифровано, по прибытии.

Короче говоря, Pegasus и аналогичные ему программы (коих, можно не сомневаться, существует не одна дюжина в мире) — это вторая пара глаз, которая постоянно присутствует за спиной пользователя, видит и знает абсолютно то же самое, что видит и знает сам пользователь.

Ах да, чуть не забыл. Pegasus может дистанционно включать и выключать запись с видеокамер и фотокамер нашего смартфона, а также записывать аудио и отслеживать геопозицию по GPS. Единственная возможность нейтрализовать Pegasus — выключить смартфон и больше никогда его не включать.

Pegasus: мораль

Теперь мы подходим к самому, на мой взгляд, интересному во всей этой истории.

Оставляю читателю самостоятельно решить, насколько убедительно выглядит расследование Forbidden Stories по поводу «списка потенциальных клиентов» NSO Group, в котором из 50 тысяч представлены доказательства заражения или попыток заражения трояном только 37 смартфонов.

Скажу лишь, что мне лично скандал вокруг Pegasus показался совершенно постным и неинтересным по той причине, что в свое время я много и обстоятельно изучал дело Эдварда Сноудена. И ничего не забыл, в отличие от мировой общественности, которая по непонятным (хотя, разумеется, понятным) причинам предпочитает делать вид, что ничего такого не было.

Эдвард Сноуден. Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Тогда, в 2013 году, героический сотрудник АНБ и ЦРУ предал огласке не бессмысленный список непонятного происхождения, а 200 тысяч секретных документов (!), в том числе о совершенно чудовищной и беспрецедентной PRISM — программе слежения АНБ за переговорами, которые американские и иностранные граждане ведут как в интернете, так и по мобильной связи.

Документы, переданные Сноуденом, неопровержимо доказывали, что неоценимую помощь АНБ в благородном деле слежения за гражданами родной страны и иностранцами оказал весь цвет современного IT: Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple.

Вот и скажите на милость: неужели для понимания того, в каком мире мы все давно живем, нам не хватает какого-то несчастного израильского Пегаса?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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