Лавров отказывается от встречи глав МИД в нормандском формате – Резников

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил 28 июля в эфире канала “Украина 24”.

“На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России – мистер Лавров – отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ”, – сказал он.

По словам министра, в этой ситуации у Киева есть лишь один рычаг влияния на РФ – “принципиальная позиция партнеров Украины, в первую очередь Германии и Франции”.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”. Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Лавров входит в первую пятерку предвыборного списка “Единой России”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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