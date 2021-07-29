 

“Новая жизнь начинается с путешествия”. Пассажирка поезда “Киев – Ужгород” родила в вагоне

29.07.2021, 1:32, Новости дня
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Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook. 

Канал “Тернопіль1” сообщил, что родила женщина, когда поезд подъезжал к Тернополю, проводник вызвал “скорую”, медики ждали родильницу на перроне. Маму и ее новорожденного сына забрали в перинатальный центр. 

В “Укрзалізниці” уточнили, что женщина с ребенком там находятся и сейчас, они чувствуют себя хорошо. Это случай, когда “новая жизнь начинается с путешествия”, добавили в ведомстве. 

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4510935928940160


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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