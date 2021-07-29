“Новая жизнь начинается с путешествия”. Пассажирка поезда “Киев – Ужгород” родила в вагоне

Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook.

Канал “Тернопіль1” сообщил, что родила женщина, когда поезд подъезжал к Тернополю, проводник вызвал “скорую”, медики ждали родильницу на перроне. Маму и ее новорожденного сына забрали в перинатальный центр.

В “Укрзалізниці” уточнили, что женщина с ребенком там находятся и сейчас, они чувствуют себя хорошо. Это случай, когда “новая жизнь начинается с путешествия”, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4510935928940160



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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