 

На дне Марианской впадины обнаружены необычно большие вирусы

29.07.2021, 1:30, Новости дня
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Примерно в 11 километрах ниже уровня океана, на дне самой глубокой на Земле Марианской впадины ученые обнаружили вирусы необычно больших размеров.

Как поясняют специалисты, обычный вирус примерно в сотню раз меньше бактерии. Здесь же вирусы оказались равными бактериям, а иногда даже больше их.

До недавнего времени ученые полагали, что Марианская впадина вообще безжизненна. Там невероятно большое давление воды, нет солнечного света. Но оказалось, неизвестные ранее виды вирусов выжили в таких условиях. Всего на сегодня ученые идентифицировали 15 видов микроорганизмов из глубин Марианской впадины. По предварительным данным, они для человека не опасны. Впрочем, это предположение еще надо проверить.



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