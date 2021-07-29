Турция собралась начать полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

Эрдоган заявил, что страна хочет «успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения». Он подчеркнул, что турецкие «технические возможности в сфере бурения позволили избавиться от внешней зависимости». Эрдоган отметил, что «газ из Черного моря снизит зависимость от импорта топлива».

На буровом судне «Фатих» зажгли газовый факел. «Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине «Тюрк Али 1». И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров», – приводит слова президента ТАСС со ссылкой на NTV.

Глава государства сказал, что скважина полностью готова для тестовой выкачки. Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море. Кроме того, строится наземная инфраструктура для транспортировки и хранения газа.

Год назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.