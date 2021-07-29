 

Спотовая цена газа в Европе продолжила бить рекорды

29.07.2021, 0:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стоимость газа на спотовом рынке Европы продолжает обновлять многолетние максимумы, свидетельствуют данные торгов.

На самом ликвидном хабе Европы – TTF в Нидерландах – стоимость газа за день выросла на 5%, преодолев отметку в 480 долларов. Цена поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Напомним, газ активно дорожает с начала недели. В понедельник речь шла о цене в 433 доллара. Цена растет даже на фоне завершения ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах Газпрома.

Скачки цены наблюдались и до этого. Так, цена газа с поставкой 12 июля на хабе TTF за день выросла до 451 с 414 долларов. А еще днем ранее она падала до 398 долларов, передает «Интерфакс».

В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Азербайджанцы и армяне устроили массовую драку в московском кафе

08.06 / “Это жесть!”, “Дичь”. Украинский блогер Стужук показала собственные фото домашних родов

19.04 / Глава Евросовета предложил властям и оппозиции Грузии новое соглашение

21.08 / В организме Навального не выявили следов яда – замглавврача омской больницы

04.07 / Захваченный схиигуменом Сергием уральский женский монастырь открылся

16.09 / Су-27 перехватил британский самолет-разведчик над Черным морем

17.08 / NewsOne – украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

26.06 / Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве

25.02 / Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам сети российских спецслужб

08.06 / NTD – одиноких австралийских мужчин учат азам кулинарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика