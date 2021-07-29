Зеленский назначил нового замглавы Службы внешней разведки

Соответствующий указ президент подписал 28 июля.

Синайко ранее был начальником департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины, потом работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны и в Институте стратегических исследований.

До недавнего времени директором института был Александр Литвиненко, которого 23 июля Зеленский назначил главой СВР.

Контекст:

Прежний глава СВР Валерий Кондратюк занимал эту должность с 5 июня 2020 года. Бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак связывает эту отставку с ситуацией вокруг похищенного в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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