 

Зеленский назначил нового замглавы Службы внешней разведки

29.07.2021, 0:36, Новости дня
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Соответствующий указ президент подписал 28 июля. 

Синайко ранее был начальником департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины, потом работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны и в Институте стратегических исследований. 

До недавнего времени директором института был Александр Литвиненко, которого 23 июля Зеленский назначил главой СВР.

Контекст:

Прежний глава СВР Валерий Кондратюк занимал эту должность с 5 июня 2020 года. Бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак связывает эту отставку с ситуацией вокруг похищенного в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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