 

Литва передаст Украине больше доз вакцины от коронавируса, чем планировала

29.07.2021, 0:36, Новости дня
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Всего Литва намерена оправить странам “Восточного партнерства” 200 тыс. доз AstraZeneca. Молдове предоставят 26,5 тыс. доз, Армении – 27,5 тыс. доз. Еще 15 тыс. уже отправили в Грузию. 

В остальные страны препараты отправят в ближайшее время, сообщили в минздраве страны. 

Изначально планировалось, что Украине предоставят 100 тыс. доз вакцины, а Молдове – 11 тыс. доз.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,26 млн человек, двумя дозами – 1,8 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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