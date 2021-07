Израильские спортсмены сломали “антисекс-кровать” в Олимпийской деревне в Токио

“Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы собираемся проверить, сколько израильтян нужно, чтобы сломать одну из этих картонных кроватей”, – говорит Вангер в видео.

Сначала Вангер прыгнул на кровать в одиночку, а когда она не сломалась, другие спортсмены сборной Израиля присоединялись один за другим, одновременно прыгая на конструкцию, пока она, наконец, не сдалась и не рухнула под тяжестью девяти олимпийцев.

Видео широко разошлось в соцсетях и СМИ, став вирусным.

Однако автор удалил его из TikTok и позднее опубликовал видеообращение с извинениями перед всеми, кого оно могло оскорбить. Вангер подчеркнул, что после Олимпиады все кровати в любом случае пойдут на переработку. Он также отметил, что Япония “проделала отличную работу” по подготовке Олимпиады, и спортсмены не хотели проявить неуважение, а, напротив, обратили внимание на то, какие прочные эти кровати.

Ставшие знаменитыми олимпийские кровати изготовила из переработанных материалов японская компания Airweave. Каркасы кроватей сделаны из картона, а модульные матрасы – из полиэтиленовых волокон. После Олимпиады мебель снова отправится на переработку. Кровати могут выдержать до 200 кг, рассказывал AP еще в январе 2020 года генеральный менеджер Олимпийской деревни Такаши Китадзима.

Израильтяне – не первые, кто подвергли кровати подобным испытаниям. Аналогичные, хотя и менее массовые, фото и видео ранее публиковали ирландские гимнасты, австралийские хоккеистки, мексиканские атлеты. Топ-менеджер японской компании Airweave, изготовившей кровати, Мотокуни Такаока, репостил эти видео с комментарием: “Благодарим вас за демонстрацию прочности наших конструкций”.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB

— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Following many questions about our cardboard beds, we thought we should put them to the test * Can confirm they are strong enough for activities! @AUSOlympicTeam @Channel7 pic.twitter.com/1bbfQf8kVj

— Rachael Lynch (@RachLynch27) July 20, 2021

For scientific purposes, Mexican athletes testing the anti-sex beds *

pic.twitter.com/DfV5cuzE6d

— Wiso Vazquez (@WisoVazquez) July 22, 2021

Прозвище “антисекс” кровати получили, предположительно, после того, как американский бегун на длинные дистанции Пол Челия написал в Twitter, что они якобы специально сделаны из картона, чтобы избежать интимной близости между спортсменами.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do * pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo * (@Paulchelimo) July 17, 2021

В сборнике правил техники безопасности олимпийским участникам рекомендовалось “избегать ненужных форм физического контакта, таких как объятия, приветствия и рукопожатия” в качестве мер социального дистанцирования в пандемию. Однако организаторы заверяют, что оберегать спортсменов от лишних контактов с помощью кроватей не планировали, пишет New York Times.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

