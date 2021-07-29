Мнение: ««Ярость благородная» Любови Казарновской»
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Здравствуйте
Удивился, что в Живом Журнале нигде нет этого интервью.
8 минут 35 секунд. Об очень многом.
Подписываюсь под каждым её словом.
Любовь Казарновская просто, четко и с расстановкой рассказала:
— о революционной ситуации в мировом обществе;
— о вопиющей несправедливости в России;
— о небольшой прослойке людей, которые живут по-хамски хорошо;
— о причинах спинально-мышечной детской атрофии и других детских болезней в некачественных лекарствах и вакцинации;
— о роли Трампа против Тайного Правительства;
— о вакцинации как средстве сокращения населения Земли до 1 — 1,5 миллиарда;
— о разнице между вакцинацией в Советском Союзе и нынешней вакцинацией от коронавируса;
— о том, какой вакциной колятся Президенты;
— о Свете и Тьме как выборе каждого человека.
С Уважением.
мамонтенок
P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год
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Источник: Достало
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