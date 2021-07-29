 

Мнение: ««Ярость благородная» Любови Казарновской»

29.07.2021, 0:22, Разное
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Здравствуйте

Удивился, что в Живом Журнале нигде нет этого интервью.

8 минут 35 секунд. Об очень многом.

Подписываюсь под каждым её словом.

Любовь Казарновская просто, четко и с расстановкой рассказала:

— о революционной ситуации в мировом обществе;

— о вопиющей несправедливости в России;

— о небольшой прослойке людей, которые живут по-хамски хорошо;

— о причинах спинально-мышечной детской атрофии и других детских болезней в некачественных лекарствах и вакцинации;

— о роли Трампа против Тайного Правительства;

— о вакцинации как средстве сокращения населения Земли до 1 — 1,5 миллиарда;

— о разнице между вакцинацией в Советском Союзе и нынешней вакцинацией от коронавируса;

— о том, какой вакциной колятся Президенты;

— о Свете и Тьме как выборе каждого человека.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

Источник: Достало



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