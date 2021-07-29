Мнение: Делегация Талибана прибыла в Китай

Глава политического офиса террористического движения "Талибан" прибыл с официальным визитом в Китай, где провел переговоры с министром иностранных дел КНР на тему афгано-китайских отношений после ухода США из Афганистана. Переговоры состоялись по инициативе Китая, который пригласил делегацию Талибана приехать в КНР.

В ходе переговоров представители Талибана заверили, что Афганистан не будет являться базой для террористических группировок (имеются ввиду ИГИЛ, "Аль-Каида" и Исламская Партия Туркестана") и ни в каком виде не будет использован против Китая и китайских интересов. Китайцы пообещали, что не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана, продолжив вместе с тем оказывать различную помощь афганскому народу и способствовать стабилизации ситуации в стране. Несколько ранее, было объявлено, что Китай и Пакистан будут работать совместно над обеспечением стабильности в Афганистане. Китай заинтересован, чтобы на афганско-китайской границе было спокойно, как и в самом Афганистане, поэтому договоренности с Талибаном являются неизбежными.

Талибан в свою очередь ранее уже несколько раз заявлял, что рассматривает Китай как будущего торгового партнера Афганистана. Кроме того, талибы предлагают Китаю инвестировать в восстановление Афганистана и строительство транспортной и социальной инфраструктуры. Дружественный Китаю Пакистан, который имеет существенное влияние на Талибан, вполне разделяет эти подходы. Другой вопрос, что говорить о включении Афганистана в инициативу "Один пояс – один путь" пока очень рано, так что больших потоков средств из Китая в Афганистан если и можно ждать, то разве что в долгосрочной перспективе.

В целом же, данные переговоры в очередной раз подчеркивают стремление Талибана к легализации и формированию нового имиджа, который обеспечит грядущее признание и исключение из числа террористических группировок. Встречи с главами Госдепа, МИД РФ и МИД КНР, а также совместная декларация с МИД Ирана подчеркивают прогресс в этом направлении.



Переговоры главы Госдепа Помпео и делегации Талибана в Дохе. 2020-й год.



Межафганские переговоры в Москве. 2020-й год.



Мулла Барадар и министр Ван И. И снова здравствуйте.

В целом, пример Талибана наглядно показывает, что у тезиса "С террористами не ведут переговоров" есть существенные исключения.



Китайский министр хвалит модный лук из коллекции "Афганистан. Весна-лето 2021".

—