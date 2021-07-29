 

Эстония не смогла найти виновных в порче вакцин на 3 млн евро

29.07.2021, 0:00, Новости дня
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Расследование межведомственной комиссии не смогло найти виновных в порче вакцин от коронавируса на 3 млн евро, сообщили СМИ.

Вакцины и препараты стоимостью более 3 млн евро «пришли в негодность» из-за «резкого повышения температуры в холодильных отделениях». При этом «системы оповещения о неполадках автоматики не сработали». Первым, кто «обнаружил проблему, оказался уборщик». Указывается, что «одна из этих систем и не была запрограммирована на подачу сигналов тревоги в праздничные дни». «Кто именно менял программу, установить так не удалось», – приводит РИА «Новости» сообщение ERR.

Температура не должна была превышать восьми градусов, но поднялась до 15. О случившемся руководство департамента здоровья и министерства социальных дел узнали только через три дня. Было испорчено примерно 250 тыс. вакцин от коронавируса и различных медицинских препаратов. Департамент надеется, что страховая компания возместит ущерб.

В марте страны Балтии призвали ЕС рассмотреть вопрос о перераспределении среди государств – членов сообщества неиспользованных вакцин от коронавируса в целях сдерживания распространения инфекции.



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