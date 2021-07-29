 

Для организации протестов на Кубе использовали Clubhouse

29.07.2021, 0:00, Новости дня
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Организаторы протестов и беспорядков на Кубе использовали для этого соцсеть Clubhouse, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.

Он осудил использование приложения «для организации контрреволюционных действий и получения инструкций от политических деятелей» из США, передает ТАСС.

Отметим, что Clubhouse – соцсеть, основанная на голосовой связи, в ней нет текстовых сообщений, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры.

В июле на Кубе неожиданно вспыхнули массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главной претензией протестующих были недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.



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