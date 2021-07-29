Для организации протестов на Кубе использовали Clubhouse

Организаторы протестов и беспорядков на Кубе использовали для этого соцсеть Clubhouse, сообщил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.

Он осудил использование приложения «для организации контрреволюционных действий и получения инструкций от политических деятелей» из США, передает ТАСС.

Отметим, что Clubhouse – соцсеть, основанная на голосовой связи, в ней нет текстовых сообщений, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры.

В июле на Кубе неожиданно вспыхнули массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главной претензией протестующих были недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса.