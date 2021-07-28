 

Президент США Джо Байден и Светлана Тихановская встретились в Вашингтоне

28.07.2021, 23:52, Разное
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Президент США Джо Байден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом президент США сказал в твиттере.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и соблюдению базовых прав человека», — написал он.

Официально о деталях встречи на сайте Белого дома не сообщалось. Тихановская в своем телеграм-канале кратко рассказала, о чем она беседовала с Байденом.

«Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии», — говорится в ее сообщении.

Тихановская отметила, что вышла из Белого дома

«с уверенностью, что голос млн беларусов был услышан».

Она подчеркнула, что сложившаяся в Беларуси обстановка никак не связана с геополитикой, добавив, что поддержка белорусов является «моральным долгом США». Тихановская также отметила, что ситуацию с кризисом в Беларуси должны включить «в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах».

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После оглашения итогов президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты и преследования протестующих. Как отчитались в ЦИК страны, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года.

Источник: Новая газета



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