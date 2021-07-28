 

Ветер вывернул наружу зонт Джонсона, он пытался совладать с аксессуаром и рассмешил принца. Видео

28.07.2021, 23:42, Новости дня
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На видео, обнародованном The Sun, видно, что Джонсон открыл зонт и предложил его женщине, которая сидела сзади, но та отказалась.

Премьер сложил, а потом снова открыл зонт и ветер развернул его наружу. Несколько секунд Джонсон пытался совладать с аксессуаром, принц Чарльз и остальные окружающие тем временем смеялись.

Фото курьезной ситуации с другого ракурса агентство Reuters опубликовало в Twitter.

UK PM Johnson’s umbrella mishap amuses Prince Charles https://t.co/b0YlatbjWr pic.twitter.com/F79X8JchBW

— Reuters (@Reuters) July 28, 2021

видео

Видео: The Sun / YouTube

Видео: The Royal Family Channel / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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