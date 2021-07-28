 

Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

28.07.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Очень конструктивный звонок с президентом Украины об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ. С нетерпением ждем нашего продуктивного сотрудничества для продвижения нашей работы по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре”, – написала она.  

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Зеленский в Twitter назвал беседу с Георгиевой продуктивной. 

“МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество”, – добавил глава государства.  

Провів продуктивну телефонну розмову з директором-розпорядником @IMFnews @KGeorgieva. МВФ для * є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України та сподіваюсь на подальшу співпрацю.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2021

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Ватикан объяснил позицию католической церкви по однополым бракам

14.07 / Армения уточнила число погибших военных

29.06 / В Польше придется проводить второй тур выборов президента

06.09 / Историк оценил заявление Киева о том, что «украинцы дали РФ цивилизацию»

16.09 / Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

19.11 / Рубль снизился к доллару

19.01 / В Крыму призвали Украину «не валять дурака» с «крымской платформой»

29.11 / Полицейские пострадали в ходе беспорядков из-за карантина в Бельгии

14.01 / В Эстонии сформировано новое правительство

08.05 / Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика