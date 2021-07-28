 

Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД

28.07.2021, 23:32, Разное
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27 июля украинские СМИ сообщили, что власти наказали полицейских, которые ранее задержали депутатов Верховной рады от президентской партии “Слуга народа”. Патрульным, которые принимали непосредственное участие в задержании, объявили выговоры, а их командира понизили в должности. Об этом рассказал киевский политолог Тарас Березовец в видеообращении с красноречивым названием “Зеленский уничтожает МВД”.

По мнению эксперта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мог уйти в отставку под давлением главы государства из-за аналогичных скандалов. Он рассказал сразу о двух нелицеприятных историях, героями которой стали “слуги народа”, то есть политические сторонники Зеленского. При этом Аваков, естественно, не собирался закрывать глаза на нарушения закона со стороны депутатов.

“То, что сейчас начало происходить в МВД – это является крестом на одной из немногих успешных реформ, признанных и на Украине, и за рубежом”, – заявил Березовец.

Напомним, как ранее сообщали “Дни.ру”, военный аналитик Алексей Петров заявил о провале кадровой политики президента Владимира Зеленского, который решил отправить в отставку главкома ВСУ Украины, генерала Руслана Хомчака. До этого своих постов лишились двое первых заместителей руководителя СБУ и глава СВР Незалежной.



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