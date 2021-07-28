 

Джо Байден сделал заявление о России: Смертельный соперник в будущем

28.07.2021, 23:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский лидер считает, что США должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что в этих государствах он видит конкурентов. Он констатировал, что сегодня мир очень быстро меняется,
поэтому Белому дому важно плотно взаимодействовать с другими странами для сохранения технологического преимущества, в экономических интересах и по другим причинам.

Вместе с тем Джо Байден заявил, что Россия является для США вероятным смертельным конкурентом в будущем. Озвучил президент и сферы, в которых интересы наших государств совпадают. Например, это проблема изменения климата.

Ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Джо Байдену пора покинуть пост президента страны. Причиной он назвал прогрессирующую деменцию. Специалист напомнил, что глава государства то и дело путает и забывает слова в своих публичных выступлениях.

В Белом доме же заверили, что Джо Байден здоров. Вскоре он пройдет плановый медосмотр. Напомним, на пост главы США политик вступил 20 января 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Мнение: Спецназ наркокартеля Халиско

17.05 / Продуктовым супермаркетам разрешат брать плату за вход

06.02 / Британцы троллят Евросоюз

21.05 / Ходить в их обуви: использование виртуальной реальности, чтобы вызвать сочувствие у медицинских работников

23.01 / Ученые рассказали о факторе большой пользы избыточного веса для организма человека

18.11 / Ученые с помощью сканера установили автора картины “Мадонна с младенцем”

15.07 / Пять привычек помогут предотвратить болезнь Альцгеймера

16.11 / Боец UFC рассказал о встрече с НЛО

26.05 / Яло собирает 50 миллионов долларов на создание сервисов электронной коммерции для чат-приложений, таких как WhatsApp

24.07 / Мнение: Неизвестный Калашников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика