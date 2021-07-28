Мнение: «Да Здравствует Советская Медицина, которая не дает умереть людям от белкового голодания!»

Здравствуйте

Вспомнился случай из Школы. Учились еще при социализме.

На уроке Биологии на письменной контрольной моему другу однокласснику достался вопрос «Белковое голодание». Не знал он, бедняга, ничего об этом. Списать невозможно: училка строгая. Писать что-то надо. Он написал единственную мысль, пришедшую ему в голову: «При недостатке белков в организме человека у человека начинается белковое голодание». Подумал, что маловато будет по объему информации, переписал эту фразу несколько раз, меняя немного порядок слов в ней, типа «Белковое голодание в организме человека начинается при недостатке белков».

После чего написал гениальную финальную фразу в этой контрольной работе: «Да Здравствует Советская Медицина, которая не дает умереть людям от белкового голодания!»

Он получил не два. Он получил кол (единственный кол, которого кто-либо за 10 лет обучения удостоился в нашем классе). Но эта фраза про Великую Советскую Медицину запомнилась на всю жизнь.

Увы, прошло время спасительной и бескорыстной Советской Медицины. Российская Медицина зачастую не может спасти нынче не то что от белкового голодания, а от самой себя.

https://pp.userapi.com/c836439/v836439051/4a407/HSJrzK5AMGo.jpg

Не поленИтесь, прочитайте два текста на этой картинке. Отличия считать устанете. Попробуйте найти хоть одно сходство кроме названия документа «ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

С тех пор как медицина стала Российской, а не Советской, командовать институтами и медучреждениями стали не ученые и медики, а коммерсанты. Которых интересует в первую очередь освоение финансовых потоков и прибыли, а уж совсем не Здоровье граждан.

Не удивительно, что в России нет веры в вакцинацию от COVID-19.

О коронавирусе поговорим в Постскриптуме, где дана очень интересная информация о заболеваемости в бессимптомной, легкой, средней и тяжелой формах среди вакцинированных.

Вот примеры принципов Российской Медицины, не связанные с коронавирусом:

1) Из Статьи: «Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 года» от 07 апреля 2017 года:

«Количество больниц и коек уменьшается, соглашается Мелик-Гусейнов, но эти цифры нельзя увязывать с доступностью медицинской помощи и качеством лечения пациентов. Главный показатель — количество госпитализаций и оно растет, указывает он. Например, в Москве в 2016 году выписалось на 96 тыс. человек больше, чем в 2015 году. Это значит, что, хотя мест становится меньше, используются они эффективнее. Каждая койка должна быть загружена на ‌85–90%, подчеркивает эксперт: если она простаивает, от нее необходимо избавиться.

https://www.rbc.ru/society/07/04/2017/58e4feb59a794722462a85aa

Количество госпитализаций растет, а мест в больницах становится меньше. Парадокс.

Из реальных случаев из жизни: друзей, знакомых и родственников:

После операции по протезированию тазобедренного сустава раньше выписывали через две недели (после дополнительного обследования, после снятия швов).

Теперь выписывают через неделю, при этом говорят: «Идите снимайте швы у местного доктора». Введут посерьезнее антибиотик, дадут сухим пайком посерьезнее обезболивающее.

Самое главное, чтобы за сэкономленную неделю ничего не случилось с выписанным больным. А побочки от серьезных антибиотиков и обезболивающих, это уже к истории по протезированию тазобедренного сустава отношение не имеет.

Получается все четко по новой идеологии Минздрава (из цитаты выше):

«Количество госпитализаций оно растет»

А как же ему не вырасти с такими побочными эффектами?

«При этом мест становится меньше, используются они эффективнее.»

Как же им не стать меньше, когда недолеченных из больниц выпихивают.

Это и есть, наверное, эффективность использования мест, которой так гордится Минздрав России.

2) Немного про известного телеврача Елену Малышеву.

Про то, что она, оказывается, занимается не медицинским бизнесом, а оптово-розничной торговлей.

Копаться в ее заработках не собираюсь. Не в этом суть. К тому же об этом много написано, например Статья «Зарабатывать здорово: сколько приносит Елене Малышевой собственная бизнес-империя»

«Более успешным для телеведущей оказался проект «Диета Елены Малышевой». Система похудания, продвинутая также с помощью программы «Жить здорово» на Первом канале, принесла медику в 2018 году более 65 млн рублей. Суть бизнеса – продажа коробок с наборами продуктов для худеющих стоимостью от 11 990 рублей до 20 400 рублей. При этом специалисты отмечают, что диета Малышевой не блещет оригинальностью, а просто содержит в себе общие принципы здорового питания.»

https://news.rambler.ru/starlife/43049693-zarabatyvat-zdorovo-skolko-prinosit-elene-malyshevoy-sobstvennaya-biznes-imperiya/

Но вот тоже случай из жизни: друзей, знакомых, родственников.

Заказали набор для похудения. Привезли продукты на месяц. Обычные продукты (примерно как из сети «Перекресток»), только с наценкой.

Сразу привлекли внимание помидоры: А как они месяц то пролежат, не испортившись?

И здесь просто четкий смысл заработать (даже не заработать, а срубить) деньги, а не дать людям Здоровье.

В гастроном можно сходить за свежими продуктами и без доставки от Елены Малышевой.

А Елене Малышевой, защитнице Здоровья Российских граждан, можно просто опубликовать необходимый список продуктов, чтобы все им пользовались.

А так получается, что это не наборы для похудения, а наборы для похудания (от слова «худо» и в смысле самочувствия и в смысле кошелька)

3) Аспирин в Советской Медицине копеечное лекарство, обычная ацетилсалициловая кислота. Лечились им издревле.

В Российской Медицине теперь к Аспирину добавились «АСК-кардио», «Аскопирин», «Аспиватрин», «Аспикор», «Аспинат», , «Аспитрин», «Аспровит», «Ацекардол», «Ацсбирин», «КардиАСК», «Кардиопирин», «Кардиомагнил», «Некстрим Фаст», «Таспир», «Терапин», «Тромбо АСС», «Упсарин Упса», «Флуспирин»

Уже не копеечные. Но в этих лекарствах тот же Аспирин. Ничего больше. Дорого лишь запатентованное название.

Но прописывают теперь почему то не дешевый Аспирин, а именно эти дорогие лекарства.

И люди верят врачам. Например, пьют именно «Кардиопирин», если прописали «Кардиопирин». Будут с ума сходить, если вместо «Кардиопирина» придется обычный Аспирин пить.

В российских головах людских «дешевый аналог» стал ругательным словом.

Почему-то анекдот вспомнился про новых русских. Про тех, которые в Красных пиджаках в 90-е расхаживали и не знали куда деньги девать.

– Я вчера свой малиновый пиджак за 8 000 долларов купил у моего модельера.

– Прогадал ты. Надо было к моему идти. Я у него взял такой же, но круче. За 12 000 долларов.

Так что нынче у каждого бедного россиянина есть возможность хоть чуть-чуть почувствовать себя новым русским. Спасибо Минздраву России.

САМОЕ УЖАСНОЕ В ЭТОМ, ЧТО НАРОД НА ВСЕ ЭТО КЛЮЕТ И СЧИТАЕТ НОРМОЙ.

Но тем не менее жив.

Поэтому еще раз хочется сказать Огромное Спасибо Советской Медицине, которая еще где-то теплится внутри Российской, и не дает умереть людям ни от белкового голодания, ни от новшеств Российской Медицины.

С Уважением

мамонтенок

P.S. Насколько верю в Советские вакцины от столбняка, например, настолько не верю в Российские (равно как и все мировые вакцины) от коронавируса.

Исключительно исходя из заявлений Министра Здравоохранения России и из статистики Минздрава посчитано, что вакцинированные заражаются чаще невакцинированных в 5,61 раза.

Подробнее об этом в Статье «Сторонитесь Вакцинированных. Они в 5,61 раза заразнее невакцинированных.»

P.P.S. Данные о смертности среди вакцинированных ни в России ни в мире нигде не публикуются. Уже это вызывает недоверие. Чего скрывать, если все с вакциной так здорово?

Реальную картину приходится узнавать с помощью различных косвенных методов.

Врачи, представители Минздрава, политики, известные люди с экранов телевизора заявляют, что, мол, не бойтесь вакцинироваться. Если и заболеете, то слабой формой.

А теперь следите внимательно за логикой.

Вариант первый. Это ложь. И тому есть существенные доказательства. Поскольку еще до того как засекретили информацию о заболеваемости среди вакцинированных (когда привили только первый миллион человек в Москве) были обнародованы данные о среднетяжелых случаях заболеваемости среди вакцинированных. О том что количество среднетяжелых случаев и для вакцинированных и для невакцинированных равно 20-24% в Статье ««Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ»

Вариант второй. Это правда. Тогда предлагаю Вашему вниманию статью РИА Новости от 31.12.2020, обновленную 23.07.2021 «Врач рассказал об опасных последствиях при легкой форме коронавируса», в который японский врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic заявил следующее:

«А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям»

«Он привел несколько примеров, когда COVID-19 протекал очень легко — невысокая температура держалась день или вовсе не было симптомов, но именно в таких случаях последствия оказались наиболее тяжелыми.»

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591669840.html

Статью прочитайте, в ней много конкретных фактических данных.

Поэтому получается, что вакцинированные заболевают в 5,61 раза чаще невакцинированных и либо с такой же вероятностью заболевают среднетяжелыми формами, либо имеют тяжелые и очень тяжелые побочные последствия после болезни в бессимптомной и легкой формах.

Так в чем смысл вакцинации? Только в ускорении заболеваемости.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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