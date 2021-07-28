Мнение: Маршал ГИБДД Таганрога

В продолжение темы репрессий против сотрудников ГИБДД https://colonelcassad.livejournal.com/6922007.html в ЮФО.

Портрет начальника МРЭО ГИБДД Таганрога Валерия Матвеева обнаруженный при обыске у него дома.

Сейчас Матвеев проходит по делу о коррупции и взяточничестве.

На одно белое пятно в истории нашей страны стало меньше – установлен еще один неизвестный маршал и дважды герой Советского Союза.

Надо понимать, что если начать чистки в Москве, то там и подпольные генералиссимусы найдутся.

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