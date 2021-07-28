Мнение: Маршал ГИБДД Таганрога
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В продолжение темы репрессий против сотрудников ГИБДД https://colonelcassad.livejournal.com/6922007.html в ЮФО.
Портрет начальника МРЭО ГИБДД Таганрога Валерия Матвеева обнаруженный при обыске у него дома.
Сейчас Матвеев проходит по делу о коррупции и взяточничестве.
На одно белое пятно в истории нашей страны стало меньше – установлен еще один неизвестный маршал и дважды герой Советского Союза.
Надо понимать, что если начать чистки в Москве, то там и подпольные генералиссимусы найдутся.
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Источник: Colonel Cassad
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