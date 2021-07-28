Россия призвала к созданию «зеленых коридоров» без торговых войн и санкций

В преддверии саммита ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке МИД РФ сообщил о недопустимости использования государствами односторонних санкций для давления на другие страны.

Саммит должен состояться в сентябре. МИД по итогам встречи высокого уровня в Риме по подготовке к саммиту сообщил, что Москва «неизменно придерживается позиции о недопустимости применения» подобных «односторонних ограничений», которые «подлежат безоговорочному международному осуждению». РФ поддерживает «призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша приостановить такие односторонние санкции».

В рамках своего выступления замглавы ведомства Сергей Вершинин напомнил о выдвинутой главой российского государства Владимиром Путиным идее «зеленых коридоров». Такие «коридоры» должны быть свободны от торговых войн и санкций, в первую очередь в отношении поставок продовольствия и медикаментов, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли.