Эксперт разъяснил необходимость личных кабинетов руководителей СМИ на портале Роскомнадзора

В РФ насчитывается более 60 тысяч средств массовой информации и новый проект Роскомнадзора, безусловно, будет востребован и упростит взаимодействие представителей медиаотрасли с ведомством. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД медиа-менеджер Александр Малькевич, комментируя создание системы личных кабинетов для руководителей СМИ на портале регулятора.

«Новый сервис станет примером взаимодействия регулятора и отрасли, которое, в конечном итоге, необходимо для обеспечения гражданских прав россиян, – в том числе, права на свободу слова и получение информации», – отметил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В современном медиа-пространстве накопилась масса проблем, связанных, в том числе, с распространением фейков и другой деструктивной информации, а также попытками влияния на наше информационное поле извне, напомнил Малькевич. «Цифровизация взаимодействия медиаотрасли с регулятором поможет сократить количество нарушений в работе СМИ», – детализировал он.

В среду Роскомнадзор сообщил о создании системы личных кабинетов учредителя СМИ, главного редактора СМИ и вещателя, призванного упростить контакты медиаотрасли с регулятором и сократить бумажный документооборот. С помощью этого механизма пользователь сможет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание, а также направлять регулятору уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений. В личном кабинете появится документация по надзорной деятельности, сформированная ведомством в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства.

«Работа Роскомнадзора вызывает только самые добрые слова у представителей отрасли. Мы крайне высоко оцениваем в Общественной палате работу ведомства именно в части отстаивания цифровых прав граждан», – отметил Малькевич. Он также напомнил, что обязанность государства защищать цифровые права россиян прописана в обновленной Конституции, в 71-й статье.

«Нам предстоит большая работа по принуждению к цифровому миру, по «приземлению» в РФ представителей БигТеха, которые несколько расслабились, если не сказать оборзели. И восстановление прав российских пользователей, которые систематически попираются мировыми IT-гигантами. И здесь отдельный большой вопрос – это безнаказанная деятельность СМИ-иностранных агентов на территории России», – указал член ОП.

По его словам, в этой ситуации Роскомнадзор остается на страже прав российских пользователей. «Ведомство своевременно отрабатывает любую беду, которая происходит с любым российским пользователем, не говоря уже о российских СМИ. Я знаю это по себе. В течение суток Роскомнадзор решил вопрос со сносом моего аккаунта в Facebook. Сотни других людей тоже могут это подтвердить. Поэтому новый проект – это очень важный дополнительный тренд в работе Роскомнадзора», – резюмировал Малькевич.

Ранее президент Владимир Путин в поздравлении следователям с их профессиональным праздником заявил, что силовики должны, в том числе, защищать права россиян в цифровом пространстве.