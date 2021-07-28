 

Мнение: Путин добрый и умный?

28.07.2021, 23:04, Разное
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Путин провел совещание по вопросам подготовки к новому учебному году.

И вспомнил Путин, что обещал семьям с детьми школьного возраста выплатить по 10 тысяч рублей.

И спросил сурово Путин: «… можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока – намеченный срок у нас был 16 августа, – для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются» (отсюда).

И ответили Путину, что можно и со 2 августа начать выплаты.

Вот я и думаю, неужели в Кремле и правительстве никому в голову не пришло, что выдавать деньги на «подготовку к школе» с 16 августа – уже поздновато. Неужели в Кремле и правительстве один Путин такой умный? И добрый? Потому как выходит, что только он один помнит о бедных россиянах и понимает, как тяжело и накладно малоимущим собирать детей в школу… Так или не так?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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