Тактику Зеленского сравнили с действиями Гитлера: искажение истории и нацизм

Владимир Зеленский выступил с речью ко Дню Крещения Руси-Украины и попросил Россию “не посягать на наследство и тысячелетнюю историю” Киевской Руси. Так Зеленский отреагировал на статью Владимира Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”.

После таких слов украинского лидера начался настоящий скандал. И без того близкое к расколу украинское общество разделилось на два лагеря. Историки и ученые схватились за голову.

Политолог Андрей Кошкин назвал Зеленского школьником, не выучившем урок. Однако это самое безобидное, в чем можно обвинить лидера Незалежной. Эксперт сравнил его тактику с действиями Адольфа Гитлера. Он так же искажал исторические факты и перевирал все в пользу идеологии нацизма.

Кошкин напомнил, что все страны, которые насильственно искажали факты, “плохо кончили”.

“Зеленский поступает сейчас так же, как нацисты в Германии”, – заявил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предсказал Украине тяжелые времена из-за неправильной и извращенной реакции властей на статью российского президента.

Напомним, 12 июля российский президент опубликовал статью “Об историческом единстве русских и украинцев”. В тексте говорится, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой.